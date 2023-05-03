Диетолог предупредила о вреде еды с повышенным содержанием соли

Некоторые продукты содержат в себе повышенное количество соли, что негативно влияет на сердце и сосуды. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

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Слишком соленые продукты не рекомендуются людям, страдающим от повышенного артериального давления. В список запрещенной еды попали чипсы, снеки и некоторые консервы. Об этом специалист рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Соль создает дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды», — указала Павличенко.