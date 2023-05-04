Назван способ похудеть с помощью приятного занятия

Во время занятий сексом можно сжечь 50-200 килокалорий, рассказал уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Способ похудеть с помощью приятного занятия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Количество потерянных во время каждого полового акта калорий зависит от интенсивности, продолжительности секса и от веса человека, пояснил врач. В среднем за раз можно потерять до 200 килокалорий. Однако, по словам Лубенникова, чтобы похудеть, одного секса недостаточно.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что суточная норма калорий зависит от двух основных показателей: скорости основного обмена и физической активности. Первый — это показатель метаболизма в состоянии покоя, выражается в усредненных значениях для разного возраста и пола. Вторая переменная — коэффициент физической активности: 1,4 — сидячий образ жизни; 1,6 — низкая активность; 1,9 — средняя активность; 2,2 — тяжелый физический труд.

«Норму калорий рассчитывают при помощи нескольких формул. Одна из них, формула Харриса — Бенедикта, учитывает рост, вес, возраст и пол, а также коэффициент физической активности, — объяснил Лубенников. — Для женщин: базовый метаболизм = 655 + [9,6 × вес (кг)]+[1,8 × рост (см) ] — [4,7 × возраст (в годах) ] × коэффициент физической активности; Для мужчин: базовый метаболизм = 66 + [13,7 × вес (кг)] + [5 × рост (см) ] — [6,76 × возраст (в годах) ] × коэффициент физической активности».