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6 шагов, которые помогут избавиться от лишнего веса

Диетолог Софья Елиашевич рассказала, как замотивировать себя на снижение массы тела правильно.

6 шагов, которые помогут избавиться от лишнего веса
© Вечерняя Москва

Эксперт советует ставить реальные цели. Например, не похудеть до 50 кг, а сбросить 0,5-1 кг за неделю.

Также нужно нормализовать режим сна. Бодрствование допоздна поднимает аппетит, а сон менее восьми часов увеличивает суточную норму калорий на 250 ккал.

День лучше начинать со стакана чистой воды. Это поможет организму проснуться.

Стоит купить тарелки холодных цветов. Синий цвет подавляет аппетит.

Подобрать правильный режим питания стоит с помощью врача-диетолога, который учтет все факторы и сопутствующие заболевания.

Врач добавила, что не нужно забывать закреплять свой успех ободряющим настроем и хвалить себя, передает aif.ru.

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