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Раскрыта опасность для здоровья одежды из секонд-хенда

Дерматолог Наталия Жовтан и терапевт Андрей Рябков раскрыли россиянам опасность для здоровья одежды из секонд-хенда. Комментарии экспертов публикуют «Известия».

Раскрыта опасность для здоровья одежды из секонд-хенда
© Lenta.ru

По словам Жовтан, продающиеся в магазинах поношенные вещи при транспортировке и обработке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых. Однако используемые в данных целях химические вещества могут вызвать раздражение кожи, аллергический дерматит и представлять угрозу для людей с проблемами дыхательной системы.

В то же время бывшая в употреблении обувь может заразить покупателя грибковыми заболеваниями, заявила специалистка. В свою очередь, Рябков добавил, что данные изделия меняют свою форму под ногу предыдущего владельца, что впоследствии чревато заболеваниями суставов ног у нового хозяина.

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