Раскрыта опасность для здоровья одежды из секонд-хенда

Дерматолог Наталия Жовтан и терапевт Андрей Рябков раскрыли россиянам опасность для здоровья одежды из секонд-хенда. Комментарии экспертов публикуют «Известия».

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По словам Жовтан, продающиеся в магазинах поношенные вещи при транспортировке и обработке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых. Однако используемые в данных целях химические вещества могут вызвать раздражение кожи, аллергический дерматит и представлять угрозу для людей с проблемами дыхательной системы.