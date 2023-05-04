Раскрыта опасность для здоровья одежды из секонд-хенда

Дерматолог Наталия Жовтан и терапевт Андрей Рябков раскрыли россиянам опасность для здоровья одежды из секонд-хенда. Комментарии экспертов публикуют «Известия».
По словам Жовтан, продающиеся в магазинах поношенные вещи при транспортировке и обработке проходят специальное протравливание для уничтожения насекомых. Однако используемые в данных целях химические вещества могут вызвать раздражение кожи, аллергический дерматит и представлять угрозу для людей с проблемами дыхательной системы.
В то же время бывшая в употреблении обувь может заразить покупателя грибковыми заболеваниями, заявила специалистка. В свою очередь, Рябков добавил, что данные изделия меняют свою форму под ногу предыдущего владельца, что впоследствии чревато заболеваниями суставов ног у нового хозяина.