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Врач Соломатина рассказала, как кофе влияет на размер груди

Диетолог Елена Соломатина заявила, что чрезмерное употребление кофе может уменьшить размер груди женщины. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

Так, врач рассказала об исследовании, которое было проведено Лундским университетом в Швеции. В нем говорится о том, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного употребления кофе, например, более трех чашек напитка ежедневно.

Речь идет только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Почему кофе стоит пить через два часа после пробуждения

При этом специалист отметила, что главная проблема заключается в том, что неизвестно носителем какого гена каждый из людей может оказаться.

Ранее был назван самый полезный кофе.

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