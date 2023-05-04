Врач Соломатина рассказала, как кофе влияет на размер груди
Диетолог Елена Соломатина заявила, что чрезмерное употребление кофе может уменьшить размер груди женщины. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Так, врач рассказала об исследовании, которое было проведено Лундским университетом в Швеции. В нем говорится о том, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного употребления кофе, например, более трех чашек напитка ежедневно.
Речь идет только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще.
Елена СоломатинаВрач-диетолог
При этом специалист отметила, что главная проблема заключается в том, что неизвестно носителем какого гена каждый из людей может оказаться.
Ранее был назван самый полезный кофе.