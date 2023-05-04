Эксперт посоветовал включить в рацион питания йод, чтобы избавиться от целлюлита

О том, как тяжело избавиться от целлюлита, известно многим женщинам. Дело в причинах его возникновения: они не косметические, а медицинские. О том, почему возникает целлюлит, и как от него избавиться, рассказал читателям Pravda.Ru руководитель департамента биохимии и биотехнологии научно-производственного объединения «БИТ» Анатолий Хитров.

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Целлюлит – это изменение размеров и объема подкожных жировых клеток. Когда баланс жирового обмена в организме нарушается, начинают расти подкожные жировые клетки. Они пережимают мельчайшие сосуды и капилляры – основной механизм, который отвечает за циркуляцию крови и лимфы на клеточном уровне. Таким образом возникает систематическое нарушение баланса поступления в клетку полезных веществ и вывода из нее продуктов жизнедеятельности. Так возникают отеки, то есть жидкость не выводится, а скапливается в межклеточном пространстве. Фактически это первая стадия целлюлита, объяснил специалист.

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На первоначальном этапе проблему можно попытаться решить косметическими процедурами, то есть вывести излишки межклеточной жидкости с помощью лимфодренажа и другими процедурами. Но если причину разрастания жировых клеток не удастся устранить, негативная тенденция продолжится, со временем из-за неравномерного разрастания жировых клеток возникнет бугристость.

Заставить жировые клетки не разрастаться можно лишь правильным питанием и здоровой щитовидной железой, ведь она вырабатывает гормоны Т3 и Т4, управляющие липидным обменом. Поэтому часто целлюлит связан с нехваткой йода в организме. Дополнительный положительный эффект принесет легкая физическая нагрузка, рассказал эксперт.

Высвободить сосуды и капилляры из «тисков» разросшихся жировых клеток частично можно путем механического воздействия, то есть массажем, и проникновением «разгоняющих» кровь и укрепляющих стенки сосудов веществ в подкожный слой, делая антицеллюлитные обертывания.

Нарушение жирового обмена – это всегда гормональный дисбаланс, он возникает в оси «гипофиз-щитовидная железа», подчеркнул врач. Его причиной является нарушение выработки щитовидкой гормонов Т3 и Т4, управляющих расщеплением жиров. Поэтому нужно обогатить рацион питания продуктами, содержащими йод в органической форме. Такой йод легче усваивается, нет опасности его передозировки в отличие от таблеток, посоветовал биохимик. Органика – это ламинария, лидер по содержанию органического йода, а также морепродукты и морская рыба. Такие продукты очень важны для щитовидки.

От целлюлита спасут обертывания, рекомендует специалист. Морские бурые водоросли ламинария и фукус – безоговорочные лидеры в антицеллюлитном обертывании, они есть в каждом уважающем себя салоне красоты.

Тонизирующее действие на кожу окажет мед. Он легко проникает сквозь поры и активизирует ток крови и лимфы, что обуславливает антицеллюлитный эффект.

Антисептический и подтягивающий эффект за счет высокого содержания почвенных минералов окажет глина. Популярнее всего – голубая. Аналогичный эффект наблюдается у грязевого обертывания.

Разные эффекты могут принести масляные обертывания – от подтягивающего и стимулирующего – например, эфирные масла цитрусовых – до расслабляющего с маслами иланг-иланга или пачули.