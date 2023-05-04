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Диетологи назвали самые распространенные пищевые ошибки при употреблении завтрака

Food.ru пишет, что одна из главных ошибок при употреблении завтрака – это есть только углеводы.

Диетологи назвали пищевые ошибки при употреблении завтрака
© Runews24.ru

Такой приём пищи не принесёт ничего полезного организму. Диетолог Триста Бест отметила, что завтракать рафинированными углеводами не стоит, потому что в них нет ничего питательного. Они лишены минералов и витаминов.

На завтрак лучше есть белки, полезные жиры и клетчатку. Например, можно съесть бутерброд из цельнозернового хлеба с арахисовой пастой, гранолу с йогуртом, орехами и ягодами, варёные яйца.

Не стоит употреблять утром только сладости, это может привести к набору веса. Диетолог Риччи-Ли Хотц сообщила, из-за резкого скачка глюкозы в крови, человек быстро почувствует голод. В связи с этим он может переедать в течение дня.

Нельзя пропускать завтрак, это тоже может привести к перееданию. Так нарушатся процессы метаболизма, организм не получит достаточной энергии для продуктивного дня.

Врач Шеннон Генри отметил, что не стоит быстро есть утром. Только через 15-20 минут мозг начинает показывать, что вы сыты.

Если позавтракать за 10 минут, то в течение дня можно легко переесть.

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