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Эти семь пищевых привычек разрушат ваше тело

Ни один рацион питания нельзя назвать идеальным. Поэтому вполне разумно время от времени есть продукты, которые не считаются полезными. Но если делать так постоянно, то это станет вредной привычкой, которая плохо скажется на здоровье.

Эти семь пищевых привычек разрушат ваше тело
© Ferra.ru

Вот от каких привычек в еде вам нужно отказаться, чтобы сохранить тело здоровым.

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Есть слишком много сахара. Имеется в виду добавленный сахар. Как показывают научные исследования, сок и газировка особенно связаны с увеличением веса, более высоким риском развития диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых форм рака. Мужчинам эксперты рекомендуют потреблять менее 36 г сахара в день, женщинам - менее 25 г.

Есть слишком много за один раз. Это может привести к расстройству желудка, газообразованию или вздутию живота. Старайтесь одному приёму пищи уделять хотя бы 15-20 минут, чтобы избежать всех этих неприятных симптомов.

Есть слишком поздно. Согласно научным исследованиям, если вы едите только в определённое время, то это может благотворно сказаться на вашем здоровье. Учёные уже знают, что за счёт раннего ужина можно уменьшить симптомы рефлюкса, а употребление пищи по ночам связано с перееданием. Также старайтесь не есть в течение двух часов после того, как ляжете спать.

Не получать достаточно клетчатки. Благодаря клетчатке можно снизить уровень холестерина в крови и похудеть. И это лишь немногие преимущества этого элемента.

Есть слишком много животных жиров. Чаще всего насыщенный жир содержится в красном мясе, яйцах, молочных продуктах. Он плохо влияет на сердце и сосуды. В ходе одного исследования выяснилось, что замена насыщенных жиров - полиненасыщенными снижает вероятность развития болезней сердца.

Употреблять слишком кислые продукты и напитки. Из-за кофе и газировки у вас ухудшится здоровье зубов и увеличится эрозия зубов. Даже кислые фрукты и сухофрукты могут привести к тому, что у вас появятся проблемы с полостью рта.

Не сочетать питательные вещества правильно. Важно, чтобы питание было сбалансированным. То есть включало витамины, минералы, белки, жиры, углеводы и пр.

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