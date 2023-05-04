Интуитивное питание: принципы, как начать, работает или нет

Интуитивное питание – это современный подход к приему пищи и, своего рода тренд в диетологии. Обычно похудение связывают с жесткими ограничениями, но современные эксперты уверяют, что это большой стресс для организма. Главное – это научиться слушать свое тело. «Рамблер» расскажет, насколько интуитивное питание действительно работает.

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Диетологи из социальных сетей убеждают нас, что организм лучше «знает», голоден он или нет. Если дать ему волю, он будет потреблять ровно столько пищи, сколько необходимо, а лишний вес возникает из-за того, что мы не умеем слушать свое тело и зачастую не отличаем физический голод от голода эмоционального.

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Организм испытывает физический голод, когда возникает реальная нехватка питательных веществ. Дискомфорт в виде бурчания в животе, слабостью и раздражительностью. Чувство истинного голода уходит, когда вы поедите – в таком случае даже «правильная еда» будет вызывать здоровый интерес.

Дискомфорт в виде бурчания в животе, слабостью и раздражительностью. Чувство истинного голода уходит, когда вы поедите – в таком случае даже «правильная еда» будет вызывать здоровый интерес. Эмоциональный голод — это попытка организма заесть неприятную эмоцию: скуку, грусть, обиду, растерянность. Физиологических проявлений у такого вида голода нет, он рождается исключительно в голове и требует вполне конкретной пищи: шоколадку, или кусок колбаски.

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Что такое интуитивное питание

Интуитивное питание – это современный подход к питанию, основанный на мнении, что внимание к сигналам своего тела – это более эффективный метод регуляции веса и пищевого поведения, чем тактика ограничений в питании, подсчета калорий или разделения пищевых продуктов на «полезные» и «вредные».

По сути, у интуитивного питания лишь одно правило: уважать голод физический и избегать эмоционального. В перспективе это поможет добиться снижения веса, а также перестать нервничать из-за желания съесть что-нибудь вредное, а также укрепить здоровье. Правда, врачи не настолько уверены в силе интуитивного питания.

«Самое главное в интуитивном питании — принимать пищу, когда действительно возникает чувство голода, и есть продукты, на которые вас действительно тянет, уметь останавливаться в то время, когда вы уже достаточно насытились. Однако такой подход работает только тогда, когда наши гормоны функционируют грамотно. Если все в организме отлажено, не идет разговора об интуитивном питании, так как у человека нет лишнего веса, он работоспособный и энергичный».

Елена Соломатина Врач-диетолог

Принципы интуитивного питания

Вы не сидите на диете, а позволяете себе есть все, что требует ваш организм. Просто к процессу еды придется отнестись более осознанно и научиться постоянно задавать себе вопросы. А я действительно хочу шоколад или круассан? Или, может быть, мне грустно? Как я буду чувствовать себя после?

Примиритесь не с самым полезным гамбургером, но четко осознавайте, зачем вы его едите и сколько пользы он принесет вашему организму. Например, немного удовольствия и большую часть дневной нормы калорий. Согласны ли вы с этим?

Голодать нельзя – если вы хотите есть, значит, ваш организм действительно нуждается в белках, жирах и углеводах. Однако важно, чем именно вы будете кормить свой организм, не связан ли голод с жаждой или усталостью.

Обратите внимание, как вы себя чувствуете, когда совершенно точно сыты. Запомните эти ощущения. Можно мысленно измерить свою насыщенность по шкале от 1 до 10, где 1 — чувство сильного голода, а 10 — дискомфорт от переедания. Попробуйте заканчивать трапезу на цифре 5.

Скука, разочарование, тревога, злость, растерянность — у каждой из этих эмоций есть причины. И еда не поможет их устранить, поэтому лучше не отворачиваться от них, а постараться прожить, разобраться в своих чувствах и обсудить их с кем-то. Возможно, есть более действенный способ, чтобы облегчить свое состояние? Например, написать о своих эмоциях в дневник.

Примите свои внешние особенности и начните уважать свое тело – генетическую предрасположенность к тому или иному типу фигуры, а также к наличию или отсутствию живота. Часто люди переедают, потому что испытывают тревогу по поводу своего тела. Однако, если вы не можете принять себя, возможно стоит проработать этот вопрос с психологом. Деструктивные отношения со своим телом и едой выглядят так: вы не нравитесь себе, вы заедаете свое состояние/морите себя голодом, а затем вините себя за содеянное.

Превратите прием пищи в настоящий ритуал – пусть еда выглядит красиво и ничто не отвлекает вас от приема пищи, тогда потребление еды будет более осознанным и ваш мозг будет скорее осознавать сигналы о том, что пора насытиться.

Как начать питаться интуитивно?

Выпишите все ваши правила питания (есть ли правила сочетания, какие-то запрещенные продукты, разрешаете ли себе перекусывать, как вы выбираете еду)

Откажитесь от регуляции пищевого поведения через ограничения.

Разберитесь со своими эмоциями. Напишите в дневнике, что вы чувствуете во время приема пищи? Возможно, вам скучно, страшно или обидно.

Начните прислушиваться к своему телу и удовлетворять только физический голод, а затем постепенно развивайте осознанность в питании. Осознанность проявляется в том, что вы не решаете свои эмоциональные проблемы с помощью еды и внимательны к своему телу. Любые диеты приводят к набору веса, а в худшем случае - к нарушениям пищевого поведения. Однако питание — это навык, которому можно научиться:

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«Речь об интуитивном питании возникает, когда есть лишний вес или заболевания, связанные с ним. Но организм в таком случае уже показывает неправильные реалии, и переключиться на индивидуальное питание может быть сложно, для этого нужны сознательные усилия. Чтобы перейти на такой тип питания, сначала нужно на уровне сознания выработать привычки, чтобы наш головной мозг обрабатывал информацию правильно. Чтобы питание было интуитивным, необходимо выработать определенный навык и алгоритм, связанный с приемом пищи. И тогда это будет работать. Поэтому как тип питания не назови, присутствует у всех людей, у которых нет проблем с едой и набором лишнего веса».

Елена Соломатина Врач-диетолог