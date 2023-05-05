Врач предупредил об опасных видах мастурбации

«Чтобы построить отношения, семью, заводить детей и так далее, чаще всего человека подталкивают гормоны и желания. Если мы подавляем это каким-либо иным путем (в данном случае — мастурбацией), такой вид мастурбации приводит к тому, что парень или девушка, которым нужно знакомиться, создавать семью, выстраивать свою половую жизнь, — вместо этого они занимаются мастурбацией и дальше не видят смысла выходить за рамки мастурбации, их все устраивает», — предостерег Хизриев.