Российский диетолог рассказала о похудении после родов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, возможно ли быстро сбросить лишний вес после родов.
Российский медик пояснила, что во время беременности набирать вес – это нормально. Однако после появления малыша на свет женщине не стоит ожидать стремительного похудения. Об этом пишет издание "Пятый канал".
– Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия – не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения, – цитирует СМИ врача.
Чтобы молодая мама быстрее избавилась от лишних килограммов, Соломатина посоветовала подобрать правильное питание вместе с врачом. А после завершения грудного вскармливания женщина может вернуться к занятиям спортом. Задумываться об операциях ради похудения не следует. По словам врача, лучшая операция – это та, которой не было, передает издание "Дни.ру".