$78.61-0.6987.00-0.58

Российский диетолог рассказала о похудении после родов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, возможно ли быстро сбросить лишний вес после родов.

Диетолог рассказала о похудении после родов
© Vse42.ru

Российский медик пояснила, что во время беременности набирать вес – это нормально. Однако после появления малыша на свет женщине не стоит ожидать стремительного похудения. Об этом пишет издание "Пятый канал".

– Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия – не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения, – цитирует СМИ врача.

Чтобы молодая мама быстрее избавилась от лишних килограммов, Соломатина посоветовала подобрать правильное питание вместе с врачом. А после завершения грудного вскармливания женщина может вернуться к занятиям спортом. Задумываться об операциях ради похудения не следует. По словам врача, лучшая операция – это та, которой не было, передает издание "Дни.ру".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий