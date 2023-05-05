Диетолог рассказала о похудении после родов

– Но тем не менее, вес будет уходить естественным путем, пройдет задержка жидкости. Однако надеяться на то, что она будет такой же, как была буквально до зачатия – не стоит. Поскольку пока не закончатся выделения молока, будут происходить гормональные изменения, – цитирует СМИ врача.