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Токсиколог объяснил, в чем опасность газировки

Сегодня высоким спросом, особенно среди молодежи, пользуются сладкие газированные напитки. Но эта продукция опасна для здоровья – ряд веществ в составе может спровоцировать выраженное тяжелое отравление. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер.

Токсиколог объяснил, в чем опасность газировки
© РИА "ФедералПресс"

«Газировки содержат в составе ряд веществ – подсластители, ароматизаторы, красители, стабилизаторы, консерванты и другие, – которые при несоблюдении условий хранения или нарушениях производства могут вызвать достаточно выраженное тяжелое отравление. Поэтому идеальный вариант – не пить их вообще», – поделился собеседник.

Эдигер отметил, что, конечно, однократным потреблением токсичного напитка, меры производства и хранения которого не были соблюдены, довольно трудно нанести сильный вред. Но если увлекаться такой продукцией на протяжении нескольких месяцев, то можно привести свой обмен веществ к негативному состоянию.

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