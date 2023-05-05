Токсиколог объяснил, в чем опасность газировки

Сегодня высоким спросом, особенно среди молодежи, пользуются сладкие газированные напитки. Но эта продукция опасна для здоровья – ряд веществ в составе может спровоцировать выраженное тяжелое отравление. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер .

«Газировки содержат в составе ряд веществ – подсластители, ароматизаторы, красители, стабилизаторы, консерванты и другие, – которые при несоблюдении условий хранения или нарушениях производства могут вызвать достаточно выраженное тяжелое отравление. Поэтому идеальный вариант – не пить их вообще», – поделился собеседник.

Эдигер отметил, что, конечно, однократным потреблением токсичного напитка, меры производства и хранения которого не были соблюдены, довольно трудно нанести сильный вред. Но если увлекаться такой продукцией на протяжении нескольких месяцев, то можно привести свой обмен веществ к негативному состоянию.