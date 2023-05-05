$78.61-0.6987.00-0.58

Домашние занятия йогой снижают тревогу и улучшают память

Ученые из Института передовых наук и технологий Бекмана выяснили, что домашняя йога снижает тревогу, улучшает кратковременную память. Исследование опубликовано в Journal of Behavioral Medicine.

Домашние занятия йогой снижают тревогу и улучшают память
© Газета.Ru

Ученые разработали восьминедельный онлайн-курс йоги для людей, испытывающих стресс и работающих по стандартному графику. Они практиковались три раза в неделю, сначала с онлайн-инструкторами, а затем их стали поощрять заниматься самостоятельно. Йога отличалась активной сменой асан (позиций).

Исследователи хотели узнать, может ли изучение новых цепочек последовательностей йоги улучшить рабочую память, подобно тому, как изучение нового танца приносит пользу мозгу. Как отметили ученые, активная смена асан вместо статистичной йоги теоретически могла бы улучшить способность людей концентрироваться на задачах в повседневной жизни.

Результаты показали общее снижение стресса и беспокойства. Кроме того, у участников улучшилась кратковременная рабочая память. Другим обнадеживающим результатом стала исключительно положительная реакция участников.

"Наше исследование исследует сложные движения — не только езду на велосипеде или ходьбу по прямой, но и многоплоскостные движения, которые требуют немного по-другому ориентироваться в пространстве и осознавать движение, технику и дыхание", - объяснили ученые.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий