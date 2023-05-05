Россиянам назвали необходимое одному человеку количество полотенец
Дерматолог Наталия Жовтан назвала россиянам необходимое одному человеку количество полотенец. Ее комментарий публикует Life.
По словам эксперта, на коже различных участков тела находятся разные микроорганизмы. По этой причине она призвала использовать минимум три указанных изделия.
«Минимальное количество — по одному полотенцу для лица, для тела, для рук — и ног, если ноги моются отдельно или имеются грибковые поражения стоп или ногтей», — указала собеседница издания.
В то же время предпочтительно завести отдельные полотенца для головы и интимных зон, добавила медик. При этом их следует сушить после применения и еженедельно стирать во избежание появления бактерий, указала она.