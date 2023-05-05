Россиянам назвали необходимое одному человеку количество полотенец

По словам эксперта, на коже различных участков тела находятся разные микроорганизмы. По этой причине она призвала использовать минимум три указанных изделия.

«Минимальное количество — по одному полотенцу для лица, для тела, для рук — и ног, если ноги моются отдельно или имеются грибковые поражения стоп или ногтей», — указала собеседница издания.

В то же время предпочтительно завести отдельные полотенца для головы и интимных зон, добавила медик. При этом их следует сушить после применения и еженедельно стирать во избежание появления бактерий, указала она.