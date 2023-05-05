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Россиянам подсказали способ избежать тяжести в желудке после шашлыка

Свежие овощи и зелень в качестве закуски помогут не переесть шашлыка на майские праздники, рассказала врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова. Этот и некоторые другие способы избежать боли и тяжести в желудке и других неприятных последствий злоупотребления любимым блюдом она подсказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам подсказали способ избежать тяжести в желудке после шашлыка
© Lenta.ru

По словам Нефедовой, основная причина переедания заключается в том, что чаще всего люди приступают к шашлыку, будучи уже сильно голодными. Чтобы избежать этого, во время готовки мяса не стоит пренебрегать закусками в виде свежих овощей и зелени. Они богаты клетчаткой, ценными микроэлементами и отлично притупляют острое чувство голода. Также к жареному мясу можно добавить овощи на гриле.

Еще один способ не переесть тяжелого и калорийного красного мяса — заменить его на более легкий шашлык из рыбы, предложила Нефедова.

В то же время, по мнению диетолога, не произойдет ничего критичного, если человек решит приготовить шашлык из свиной шейки, просто необходимо соблюдать умеренность и не объедаться им. Кроме того, не стоит злоупотреблять покупными соусами для мяса — в них много добавленного сахара и пустых калорий. Вместо них Нефедова предложила приготовить соус к мясу самостоятельно, например, перемолоть свежие помидоры с острым перцем или подать на стол домашнюю аджику.

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