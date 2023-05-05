Малышева рассказала, что делать, если тошнит в машине

Врач и популярная российская телеведущая дала россиянам хороший совет, как избежать такой неприятности, как тошнота во время поездки на машине. Полный выпуск можно посмотреть на платформе Rutube .

Елена Малышева и ее коллега о передаче, кардиолог Герман Гандельман объяснили, как можно избежать тошноты в машине. По мнению специалистов, в дороге стоит отложить гаджеты и не смотреть на экран. А если человек во время поездки любит смотреть в окно, то ему не нужно концентрироваться на мелких, мелькающих объектах, а лучше смотреть по ходу движения вдаль.