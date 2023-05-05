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Малышева рассказала, что делать, если тошнит в машине

Врач и популярная российская телеведущая дала россиянам хороший совет, как избежать такой неприятности, как тошнота во время поездки на машине. Полный выпуск можно посмотреть на платформе Rutube.

Малышева рассказала, что делать, если тошнит в машине
© Unsplash

Елена Малышева и ее коллега о передаче, кардиолог Герман Гандельман объяснили, как можно избежать тошноты в машине. По мнению специалистов, в дороге стоит отложить гаджеты и не смотреть на экран. А если человек во время поездки любит смотреть в окно, то ему не нужно концентрироваться на мелких, мелькающих объектах, а лучше смотреть по ходу движения вдаль.

Как рассказали врачи, в организме человека за равновесие отвечают зрительная система, вестибулярный аппарат и рецепторы, расположенные в мышцах и сухожилиях.

«Когда наши системы равновесия друг друга не понимают, нас начинает тошнить», — уточнил Гандельман.

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Ранее врач рассказала, как справиться с приступом тошноты.

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