Малышева рассказала, что делать, если тошнит в машине
Врач и популярная российская телеведущая дала россиянам хороший совет, как избежать такой неприятности, как тошнота во время поездки на машине. Полный выпуск можно посмотреть на платформе Rutube.
Елена Малышева и ее коллега о передаче, кардиолог Герман Гандельман объяснили, как можно избежать тошноты в машине. По мнению специалистов, в дороге стоит отложить гаджеты и не смотреть на экран. А если человек во время поездки любит смотреть в окно, то ему не нужно концентрироваться на мелких, мелькающих объектах, а лучше смотреть по ходу движения вдаль.
Как рассказали врачи, в организме человека за равновесие отвечают зрительная система, вестибулярный аппарат и рецепторы, расположенные в мышцах и сухожилиях.
«Когда наши системы равновесия друг друга не понимают, нас начинает тошнить», — уточнил Гандельман.
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