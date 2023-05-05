Какие гормоны больше всего влияют на вес у женщин и мужчин
Это касается как женщин, так и мужчин.
Гормональный сбой не часто становится причиной появления избыточного веса у мужчин и женщин. В большинстве случаев корнем проблемы являются нарушение пищевого поведения и гиподинамия (следствие снижения физической активности и нарушения образа жизни). Эти случаи можно подтвердить или исключить только с помощью врача.
Инсулин
Инсулин – гормон поджелудочной железы, отвечающий за регуляцию углеводного обмена (транспортировку глюкозы из крови в клетки). В норме после еды происходит выброс инсулина в кровь, что позволяет клеткам получить необходимое количество энергии из глюкозы.
Если в организме вырабатывается недостаточное количество инсулина или инсулинозависимые клетки теряют чувствительность к его действию (так называемая инсулинорезистентность), то появляется сбой в обмене углеводов. То же самое касается избытка этого гормона (гиперинсулинемия).
Усугубляет ситуацию и чрезмерное употребление сахара (переедание). Углеводы в этом случае начинают превращаться в жиры, за счёт чего увеличивается масса тела.
Лептин
Лептин – гормон «сытости», вырабатывающийся в тонкой кишке. При поступлении необходимого количества питательных веществ в клетки во время еды он посылает сигналы мозгу о том, что организм насытился, поэтому можно прекращать приём пищи.
В случае если работа лептиновой системы нарушена, мозг может не получать должные сигналы, и человек будет продолжать есть даже тогда, когда фактически наелся. При тяжёлых формах ожирения у многих людей возникает резистентность даже к высоким концентрациям этого гормона. Из-за этого некоторым становится очень тяжело ограничивать себя в еде, так как ощущение насыщения просто не наступает или приходит очень поздно.
Грелин
Грелин – гормон «голода», синтезирующийся грелин-продуцирующими клетками желудка. Он начинает работу в моменты, когда в организме иссякает запас питательных веществ. Поступая в кровь, активизирует работу гипоталамуса, провоцируя чувство голода.
Ещё одной важной функцией грелина является стимуляция перистальтики желудка для ускорения переваривания пищи. Концентрация гормона в крови снижается через 30 минут или один час после еды. В случае если в организме его вырабатывается слишком много, человек не может насытиться и контролировать аппетит.
Кортизол
Кортизол – гормон, вырабатывающийся надпочечниками, его также называют гормоном стресса, так как в норме в напряжённых и волнительных ситуациях его концентрация в крови увеличивается.
Кортизол также вырабатывается при тяжёлых физических нагрузках. При избыточной концентрации гормона стресса расщепление жиров происходит быстрее, поэтому человек начинает чаще испытывать чувство голода.
Постоянно высокий уровень гормона приводит к нарушению метаболизма и вызывает хронический стресс. Если причина повышенного уровня кортизола не новообразования, а стресс, то такое состояние не требует медикаментозной коррекции. В этом случае необходимо снижать уровень негативных эмоций.
Дофамин
Дофамин, или гормон счастья и удовольствия, синтезируется в головном мозге, надпочечниках, почках и кишечнике и отвечает за психоэмоциональное состояние человека. При его дефиците нередко появляется лишний вес.
На фоне «синдрома недостатка вознаграждения», наблюдающегося при недостатке гормона удовольствия, может развиться зависимое поведение, в частности от еды. Человек будет «вознаграждать» себя за неоценённые успехи продуктами с чрезмерным содержанием сахара, соли или насыщенных жиров, например, куском торта или ужином в ресторане быстрого питания.
При нормальной концентрации дофамина в крови тяга к разного рода стимуляторам сокращается, повышается двигательная активность и нормализуется аппетит. А вот дефицит или избыток гормонов щитовидной железы в организме приводит к стремительному увеличению или снижению веса.
Гипотиреоз
Гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) сопровождается снижением скорости метаболизма и задержкой жидкости в организме. Избыточный вес чаще всего вызывается не жировыми отложениями, а отёчностью.
При гипертиреозе (избыток гормонов щитовидной железы), наоборот, запасы жиров быстро истощаются из-за ускоренного метаболизма, поэтому человек быстро и болезненно худеет.
Эстроген и прогестерон
Недостаток половых гормонов у женщин (эстрогена и прогестерона) приводит к появлению избыточного веса. С этой проблемой очень часто сталкиваются в период менопаузы, когда количество вырабатываемого эстрогена начинает близиться к нулю. Тем не менее лишние килограммы из-за нехватки прогестерона также могут появиться и в более раннем (фертильном) возрасте.
Дефицит прогестерона чаще всего возникает на фоне тяжёлого стресса или при бесконтрольном приёме комбинированных оральных контрацептивов (КОК).
Дефицит тестостерона у мужчин вызывает не только снижение сексуальной функции, но и способствует увеличению количества жировых клеток в организме и увеличению массы тела за счёт отложения жировой ткани по женскому типу — на бёдрах, в области груди и ягодиц.