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Доктор Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания

Средство для быстрого засыпания в своей программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это таблетки мелатонина.

Мясников назвал проверенное средство для быстрого засыпания
© Мослента

Мелатонин (гормон сна, вырабатывающийся в организме в темное время суток прим. Мосленты) помогает быстро засыпать и высыпаться, однако, со временем его действие становится менее эффективным, пояснил доктор. Чтобы после сна чувствовать себя отдохнувшим эксперт посоветовал всегда ложиться в одно время.

По его словам, перед сном также не рекомендуется сидеть в гаджетах, листать новостную ленту и смотреть телевизор. Медик порекомендовал не наедаться на ночь, а обходиться яблоком или морковью.

Ранее коуч по здоровью перечислила полезные привычки для хорошего сна.

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