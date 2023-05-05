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Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату

Фитнес-блогерша Лиззи Хай из Лондона каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры и удивилась
© Lenta.ru

Инфлюэнсерша с никнеймом liz.bitesback, чей блог насчитывает более 110 тысяч подписчиков, решила показать, как изменилось ее тело после упомянутого эксперимента. Так, юзерша продемонстрировала коллаж из двух фотографий до и после поедания фастфуда. На размещенных кадрах видно, что спустя 30 дней тело девушки стало более подтянутым и рельефным, а в области живота появились кубики пресса.

По словам Хай, для достижения такого внешнего вида она также регулярно выполняла физические упражнения. «Я ежедневно ходила по 10 тысяч шагов, выполняла четыре тренировки и одну пробежку в неделю, а еще уделяла 10 минут в день медитациям. С таким образом жизни я чувствую себя намного лучше», — призналась она.

Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Это самый прекрасный пример того, что плохой еды не бывает», «Хорошо, что вы напоминаете людям, что необязательно чувствовать вину за съеденные блюда», «Спасибо вам!» — поблагодарили они.

В декабре 2022 года блогеры на протяжении месяца ели только мясо с солью и поделились результатами. Речь шла о системе питания, созданной ведущей подкастов о здоровом образе жизни Михайлой Петерсон, которая включает в себя рацион из мяса преимущественно жвачных животных. Помимо него, диета допускает только питье воды и использование соли во время готовки блюд.

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