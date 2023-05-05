Врач назвал продукты, вызывающие пищевой оргазм

Для здорового человека еда — это источник белков, жиров и углеводов. А вот для людей с ожирением — главный источник положительных эмоций.

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Пищевым оргазмом называют состояние, когда человек постоянно ест, потому что не может получить удовольствие от чего-то ещё. Причём есть продукты, которые провоцируют это состояние.

Провокаторы пищевого оргазма

Пищевой оргазм, увы, провоцируют далеко не самые полезные продукты, рассказал эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. Это жирная пища, мучное, фастфуд, жареная картошка, кондитерские изделия, мороженое и прочие вредные вкусности.

Как избавиться от влечения к еде

Плохая новость для любителей такой еды в том, что избавиться от влечения к ней можно, только отказавшись от неё в пользу правильного питания. Если вы уместите все сладости или булки в дневную норму калорий, снизить вес не получится. Невозможно похудеть и на «мешанине» вроде макарон по-флотски, пельменей, сосисок и т. п., отметил эндокринолог. Стабильный эффект даёт только питание чистыми продуктами — мясом, рыбой, крупой, овощами.

Дело не только в пище

Одним только налаживанием питания проблему пищевого оргазма сложно решить. Ведь, отказавшись от всех блюд, которые дарили нам радость, мы разом лишаемся большого источника удовольствия. Чтобы не провалиться в тоску и не вернуться к прежнему образу жизни, нужна коррекция гормонально-метаболических отклонений, заявил врач изданию «ФедералПресс».

Перестройка гормонального фона поможет получать удовольствие не только от вредных продуктов. Вдобавок стоит поискать что-то, что будет радовать вас, кроме еды. Это может быть какой-нибудь вид спорта, хобби, интересная работа, общение с близкими. Люди, довольные своим телом, часто не задумываются о том, что лишний вес — это нагрузка для организма.