Врач назвал лучшие упражнения для ног

Первыми врач выделил приседания, в том числе на одной ноге, и выпады, которые позволяют укрепить сразу несколько групп мышц. Далее он назвал становую тягу и шаги наверх. Джордано отметил, что улучшить баланс, устойчивость и общую силу ног. Также специалист включил в список прыжки на возвышенность, болгарские сплит-приседания, подъем на носки, а также ягодичный мост.