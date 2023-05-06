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Низкоуглеводная диета и пропуск приема пищи могут навредить потере веса

Исследование появилось в Journal of the American Heart Association.

Низкоуглеводная диета и пропуск приема пищи могут навредить
© runews24.ru

Специалисты изучили данные более чем 20 тысяч взрослых американцев. Установлено, что пропуск приема пищи и прием таблеток для похудения связаны с минимальной потерей веса.

Те, кто не мог похудеть, использовали низкоуглеводную и жидкую диеты, применяли слабительные средства, провоцировали у себя рвоту и начинали курить ради похудения.

Люди с существенной потерей веса рассказывали о более высоком качестве диеты, большем потреблении белка. Также у них была более высокая активность. Они также чаще ограничивали потребление сахара.

Ученые пришли к выводу, что устойчивым в похудении принципом является изменение образа жизни и моделей питания.

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