Низкоуглеводная диета и пропуск приема пищи могут навредить

Исследование появилось в Journal of the American Heart Association.

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Специалисты изучили данные более чем 20 тысяч взрослых американцев. Установлено, что пропуск приема пищи и прием таблеток для похудения связаны с минимальной потерей веса.

Те, кто не мог похудеть, использовали низкоуглеводную и жидкую диеты, применяли слабительные средства, провоцировали у себя рвоту и начинали курить ради похудения.

Люди с существенной потерей веса рассказывали о более высоком качестве диеты, большем потреблении белка. Также у них была более высокая активность. Они также чаще ограничивали потребление сахара.