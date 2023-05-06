Ежедневная ходьба снижает риск развития рака груди

В эксперименте участвовали 48 000 женщин в возрасте от 39 до 71 года. Представительницы прекрасного пола занимались своими обычными делами. Ученые следили за уровнем их активности с помощью фитнес-трекеров. Исследование длилось в течение 5 лет. За это время у 836 женщин развился рак груди.