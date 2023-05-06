Ежедневная ходьба снижает риск развития рака груди на 21%
Результаты исследования опубликованы в Journal of Physical Activity and Health.
В эксперименте участвовали 48 000 женщин в возрасте от 39 до 71 года. Представительницы прекрасного пола занимались своими обычными делами. Ученые следили за уровнем их активности с помощью фитнес-трекеров. Исследование длилось в течение 5 лет. За это время у 836 женщин развился рак груди.
У пациенток, которые каждый день занимались физической активностью, риск развития рака молочной железы был снижен на 21%. Поэтому ученые считают, что женщинам для профилактики рака следует больше ходить, работать в саду или гулять с близкими.