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Ежедневная ходьба снижает риск развития рака груди на 21%

Результаты исследования опубликованы в Journal of Physical Activity and Health.

Ежедневная ходьба снижает риск развития рака груди
© runews24.ru

В эксперименте участвовали 48 000 женщин в возрасте от 39 до 71 года. Представительницы прекрасного пола занимались своими обычными делами. Ученые следили за уровнем их активности с помощью фитнес-трекеров. Исследование длилось в течение 5 лет. За это время у 836 женщин развился рак груди.

У пациенток, которые каждый день занимались физической активностью, риск развития рака молочной железы был снижен на 21%. Поэтому ученые считают, что женщинам для профилактики рака следует больше ходить, работать в саду или гулять с близкими.

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