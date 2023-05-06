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Офтальмолог Афанасова объяснила, как выбрать очки

Выбирая очки, стоит учитывать не только рецепт доктора, но и собственные внешние данные. Об этом "Мосленте" рассказала офтальмолог Ирина Афанасова.

Офтальмолог объяснила, как выбрать очки
© Pxhere

В первую очередь, говорит врач, необходимо обратить внимание на характеристики очков, которые прописал окулист: диоптрийность линз, предназначение очков и индивидуальное межзрачковое расстояние. Тем не менее, важно подбирать аксессуар, обращая внимание на то, насколько он подходит человеку по внешности.

Например, стоит обратить внимание на тип лица. При круглом лице хорошо будут смотреться прямоугольные или квадратные очки с широкими дужками — они визуально удлиняют лицо. Обладателям овального лица можно выбирать очки почти любой формы, а массивные очки и оправа с каплевидными линзами хорошо будут смотреться на квадратном лице. Вытянутую форму лица скорректирует оправа, у которой высота больше ширины.

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Людям, которые предпочитают деловой стиль, стоит обратить внимание на сдержанные и лаконичные модели очков. Тем, кому ближе экстравагантность, — на яркие цвета, контрастные сочетания, оригинальные формы и комбинации фактур. Приверженцы стиля кэжуал, как правило, во главе всего ставят функциональность и удобство.

В числе универсальных рекомендаций по выбору очков, говорит Афанасова, следующие. Верхняя часть оправы не должна быть выше бровей, а нижняя — касаться щек. Если оправа будет тесной, дужка оставит на носу следы, а если широкой — очки будут спадать. Дужки также не должны давить на виски: это может привести к головной боли.

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