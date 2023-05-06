Какой состав ткани выбрать для белья на каждый день

От состава и качества тканей нижнего белья зависит не только комфорт, но и здоровье.

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При выборе трусиков и бра на каждый день очень важно обращать внимание не только на состав ткани, но и на соотношение материалов в нем.

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Большинство брендов при создании моделей комбинируют натуральные и синтетические ткани, умело сочетая преимущества разных материалов. Если ткани и их соотношение подобраны гармонично, то белье целый день будет дарить своей владелице 100% комфорт.

Давайте вместе с экспертами бренда французского белья, купальников и одежды для отдыха «Marс & André» попробуем разобраться в наиболее подходящих, современных и премиальных материалах бельевых комплектов для повседневной носки, а также в том, какое сочетание тканей предпочтительно, а от чего в своем гардеробе стоит отказаться.

Что носить

Полиамид

Полиамид — это современный материал, экологичный и безопасный для кожи. Эта ткань сочетает в себе легкость, впитывающие и дышащие свойства хлопка с прочностью и эластичностью синтетических материалов. Бра и трусики из полиамида выдерживают множество стирок, быстро сохнут, не садятся, не выцветают и не линяют. Даже при ежедневной носке они долго держат форму и выглядят так, будто вы купили их только вчера.

За счет своих уникальных свойств полиамид относится к премиальным тканям, а белье из этого материала получается качественным и выглядит по-настоящему роскошно. Текстура полиамидных тканей бывает разной: шероховатой, гладкой, глянцевой и даже матовой, напоминающей шелк. Благодаря этому разнообразию текстур дизайнеры могут создавать из полиамида трусики и бра самых разных моделей, а каждая из нас выбирать то, что по душе именно ей.

Эластан

Сегодня трудно встретить бра и трусики, в составе которых нет эластана. Этот материал очень прочен и эластичен, благодаря чему незаменим в моделях, подчеркивающих фигуру. Однако эластан редко выступает соло, чаще всего его можно встретить в компании с хлопком и полиамидом.

Хлопок

Многие гинекологи рекомендуют для ежедневной носки хлопковую ткань, поскольку она гипоаллергенна и не вызывает раздражений. Кроме того, хлопок отлично впитывает влагу и свободно пропускает воздух, что позволяет коже «дышать». Эти свойства ткани значительно снижают риск возникновения инфекций. Однако современные бельевые комплекты премиального качества редко на 100% состоят из этого материала. Это связано с тем, что чистый хлопок сильно мнется, неэластичен и белье из него быстро растягивается и теряет свою форму. Для плотной посадки и эластичности трусиков и бра в хлопковую ткань добавляют волокна полиамида и эластана.

От чего отказаться

Синтетическая подкладка

Какое белье вы бы ни выбирали — слипы, стринги, кружевные комплекты — обратите внимание на то, чтобы ластовица на трусиках была сделана из хлопка. Именно хлопок лучше остальных материалов пропускает воздух, впитывает и удерживает влагу. Поэтому идеальные синтетические трусики на каждый день должны иметь натуральную вставку. Это же правило применимо и к бюстгальтерам — стоит отдавать предпочтение моделям с хлопковыми вкладышами.

100% эластичное волокно

Эластичное волокно вроде эластана помогает белью сохранять прочность и долговечность, но содержание этого материала не должно превышать 50% состава трусиков и бюстгальтеров.

По сравнению с хлопком и полиамидом этот материал хуже впитывают влагу, из-за чего между телом и бельем создается теплая и влажная среда, которая отлично подходит для размножения микроорганизмов. К тому же при ежедневной носке изделия из стопроцентного эластана могут вызвать раздражение на коже. Поэтому при выборе моделей проследите, чтобы на этот материал приходилась наименьшая часть состава.

Белье малоизвестных брендов

Как правило, крупные бренды ответственнее относятся к выбору поставщиков материалов и подбирают качественный хлопок и синтетику, которые не вызывают аллергии. Ткани, из которых шьются их трусики и бра, регулярно проходят тесты на безопасность и соответствие гигиеническим требованиям. Так что мы советуем обращать внимание на белье проверенных брендов. Однако выбор, разумеется, всегда за вами.

Вывод