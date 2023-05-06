Как сохранить вес после похудения

Советы по сохранению веса после похудения дал в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он посоветовал продолжать взвешиваться каждый день, много ходить и не возвращаться к первоначальному образу жизни.

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«Статистика говорит: после успешного снижения веса лишь пять процентов сохранят этот результат в течение следующих 12 месяцев. Остальные так или иначе вес наберут. Может, не все наберут столько, сколько было, но очень многие наберут даже больше, чем было», — заявил Гинзбург.

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Вес человека — это функция его образа жизни, подчеркнул врач. Значение имеют генетика, склонность к полноте, привычки в питании, двигательная активность, психологическое реагирование на ситуацию, а главное — участие пищевого поведения человека в его психологическом реагировании, потому что очень многие люди, нервничая, едят больше. Если привычный образ жизни не дает человеку быть худым, значит, образ жизни нужно изменить. Например, можно стать более подвижным, более энергичным.

«Но важно, похудев, не вернуться к изначальным привычкам. Вместе с ними вернется и вес. А ведь вес нужно поддерживать годами после похудения! Если вы склонны к полноте, то эта склонность никуда не делась», — отметил диетолог.

Чтобы поддерживать вес, его нужно строго контролировать. Просыпаясь утром, первым делом нужно вставать на весы.

«При отсутствии контроля за весом вы будете полнеть в десяти случаях из десяти. Нужно ежедневное взвешивание. Как только вы забываете взвешиваться и не делаете этого хотя бы пару дней, вы, скорее всего, набираете вес. Секрет в том, что, когда с утра вы видите цифру на весах, вы помните о ней в течение всего дня, она мотивирует вас на конкретные действия, подсознательно моделирует ваше поведение», — объяснил Гинзбург.

Нужна также двигательная активность — танцы, прогулки, любая возможность походить должна приветствоваться.

«Это может быть вам несвойственно, но надо, чтобы стало свойственно. Находите в этом процессе какое-то развлечение — слушайте музыку или аудиокниги, любуйтесь природой во время прогулок. А лучше всего — танцуйте, запишитесь на занятия по активным танцам», — призвал эксперт.

Если человек специально не считает калории, он ест досыта и не отдает себе отчет в том, сколько калорий в том или ином продукте, блюде, заметил диетолог. Если приучить себя есть максимально безвредные продукты, можно будет продолжать не считать калории, но при этом не поправляться.

«В рационе должно быть как можно меньше сахара и сахаросодержащих продуктов, как можно меньше продуктов с высоким гликемическим индексом (выпечка, рис, картофель), овощей побольше, а фруктов поменьше», — рассказал Гинзбург.