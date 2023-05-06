Что стоит сделать в доме в сезон аллергии
Многие из тех, кто склонен к аллергии на цветения, страдают от поллиноза, даже находясь дома. То есть, даже если человек не выходит на улицу, это еще не гарантирует отсутствие признаков аллергии, ведь пыльца запросто попадает внутрь помещения, например, через открытые окна.
Минимизировать риски проявления приступов аллергии можно с помощью некоторых правил, которые необходимо соблюдать дома в сезон цветения тем, кто страдает от поллиноза.
- В первую очередь важна частая влажная уборка всех поверхностей в доме.
- Рекомендуется беспрерывная работа увлажнителя воздуха.
- Многие используют такой лайфхак: на москитные сетки для окон натягивают в несколько слоев марлю, которую также регулярно сбрызгивают водой – это сокращает количество попадающей внутрь помещения пыльцы.
- По возможности убрать ковры, игрушки и пледы – все, что может стать магнитов для пыли.
- Всем проживающим в квартире с аллергиком имеет смысл сразу после прихода с улицы стирать вещи или убирать их в пакет, а также мыть обувь. Не лишним будет и принят ие душа.
"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым и также выслушал его советы для тех, кто страдает от поллиноза.
Гипоаллергенные условия подразумевают собой, в первую очередь, устранение пыли. Не должно быть книг на полках – они должны быть закрыты в стеклянных шкафах, так как в книгах скапливается пыль. Важно хотя бы на время аллергии избавиться от штор дома и заменить их на жалюзи, потому что шторы также скапливают пыль. Необходимо пересмотреть и постельное белье: подушка и одеяла не должны быть сделаны из пуха или какого-то другого натурального материала, потому что когда вы спите, выделяется большое количество пота, который может повлиять на развитие грибковой аллергичной флоры. Безусловно, стоит уделить внимание и комнатным растениям: лучше, чтобы их не было, так как они могут усугублять течение аллергии.Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Та же история, как утыерждает специалист, и с домашними животными: даже если у человека никогда не было аллергии на кошку или собаку, в период сенсибилизации они могут стать пусковым механизмом. Рекомендуется как можно чаще проводить влажную уборку и придерживаться гипоаллергенной диеты. Аллергикам важно иметь дома климат-систему, чтобы не приходилось открывать окна, потому что в такой ситуации аллерген активно поступает в комнату.