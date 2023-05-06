Что стоит сделать в доме в сезон аллергии

Гипоаллергенные условия подразумевают собой, в первую очередь, устранение пыли. Не должно быть книг на полках – они должны быть закрыты в стеклянных шкафах, так как в книгах скапливается пыль. Важно хотя бы на время аллергии избавиться от штор дома и заменить их на жалюзи, потому что шторы также скапливают пыль. Необходимо пересмотреть и постельное белье: подушка и одеяла не должны быть сделаны из пуха или какого-то другого натурального материала, потому что когда вы спите, выделяется большое количество пота, который может повлиять на развитие грибковой аллергичной флоры. Безусловно, стоит уделить внимание и комнатным растениям: лучше, чтобы их не было, так как они могут усугублять течение аллергии.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог