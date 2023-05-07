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Врачи назвали меры, снижающие риска рецидива рака груди на 63%

Ученые из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало выяснили, что приверженность здоровому образу жизни снижает рецидив рака молочной железы. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Врачи назвали меры, снижающие риска рецидива рака груди
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 1340 пациенток, ранее не получавших химиотерапию, с патологическим раком молочной железы I–III стадий. У 65,3% был гормон-рецептор-положительный рак молочной железы.

Ученые оценили соблюдение рекомендаций по профилактике рака до, во время и через один и два года после лечения рака молочной железы.

Пациентки с самыми высокими показателями здорового образа жизни по сравнению с самыми низкими имели на 63% меньше шансов на рецидив и на 42% меньше шансов умереть.

«Строгое соблюдение рекомендаций по курению, физической активности, потреблению фруктов и овощей и сахаросодержащих напитков наиболее последовательно ассоциировалось с улучшением результатов. Важно отметить, что у пациенток с более агрессивными подтипами рака молочной железы также наблюдались значительные преимущества в выживаемости», — объяснили ученые.

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