Врачи назвали меры, снижающие риска рецидива рака груди

Ученые из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало выяснили, что приверженность здоровому образу жизни снижает рецидив рака молочной железы. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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В исследовании приняли участие 1340 пациенток, ранее не получавших химиотерапию, с патологическим раком молочной железы I–III стадий. У 65,3% был гормон-рецептор-положительный рак молочной железы.

Ученые оценили соблюдение рекомендаций по профилактике рака до, во время и через один и два года после лечения рака молочной железы.

Пациентки с самыми высокими показателями здорового образа жизни по сравнению с самыми низкими имели на 63% меньше шансов на рецидив и на 42% меньше шансов умереть.