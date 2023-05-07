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Диетолог объяснила, как правильно худеть

На какие только подвиги и диеты не готовы идти люди ради заветной цифры на весах. Многих даже не пугает, что ограничения в пище могут серьёзно подорвать здоровье. О том, как правильно сбрасывать вес и какие диеты реально работают, рассказала врач-диетолог государственного Центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Диетолог объяснила, как правильно худеть
© Секрет Фирмы

По словам специалиста, диета — это временные ограничения, которые, как правило, связаны с болезнями. Именно поэтому диетологи это слово не любят. Большинство модных современных диет не сбалансированы.

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«Кетодиету, наверное, можно назвать самой опасной для человека, ведь там практически нет углеводов, а это основной источник энергии. Зато огромное количество жиров, много белков…» — отметила врач в разговоре с порталом «Здоровое питание».

Она объяснила, что вес, может, и уйдёт, но только сосудам и почкам придётся нелегко. Да и настроение подкачает.

Почему можно есть после 18:00

Врач объяснила, что некоторые «знатоки» считают, что после 18:00 вся пища, которая поступает к нам в организм, превращается в жир. Но на самом деле это миф. Важно, чтобы последний приём пищи был не позднее 2–3 часов до сна.

А лучше всего питаться равномерно в течение всего дня и не делать больших промежутков между приёмами пищи. Последнее необходимо для того, чтобы организм не погружался в состояние стресса. Иначе он будет воспринимать голод как стрессовую ситуацию и вместо похудения начнёт набирать вес.

Зачем нужны разгрузочные дни

Специалист отметила, что разгрузочные дни полезны, если человек никак не может сбросить вес. Всё потому, что они ускоряют обмен веществ и помогают метаболизму перестроиться. Главное, чтобы их было не больше трёх на неделе и они не шли подряд. Обычно на разгрузке люди едят один-два продукта с очень небольшой калорийностью — до 1000 ккал.

А вот с голоданием дело обстоит ровно наоборот. Это огромный стресс для организма, который точно не полезен.

«Поэтому, если человек решил голодать, по меньшей мере это должно проходить под наблюдением врача. И желательно пройти полное медицинское обследование, чтобы исключить все возможные осложнения», — отметила диетолог.

Как начать сбрасывать вес

Врач посоветовала тем, у кого вес встал на какой-то отметке, подключить физические нагрузки и разгрузочные дни. Это поможет начать расходовать жиры. Просто обычно даже после корректировки рациона тело привыкает к новому режиму питания, и заметного снижения веса уже не происходит.

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