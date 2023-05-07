Врач перечислил провоцирующие рак продукты

Заместитель главного врача по лечебной части клиники "Евроонко", онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев перечислил продукты, способные провоцировать возникновение рака. Прежде всего, по его словам, для снижения риска следует снизить количество употребляемых спиртных напитков, поскольку содержащийся в алкоголе этанол является опасным канцерогеном.

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"Частое употребление крепких спиртных напитков грозит развитием онкологических заболеваний ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желез", - цитирует Астраханцева RT. Эксперт также добавил, что среди причин развития рака впереди употребления спиртных напитков только курение.

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Астраханцев также уточнил, что определить точный порог между допустимым и вредным количеством алкоголя невозможно - риски всегда индивидуальны. Именно поэтому врач рекомендует свести употребление спиртного к минимуму.

Также эксперт напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает трансжиры самым опасным компонентом пищи. Они содержатся в маргарине и продуктах на его основе: полуфабрикатах, фастфуде, кондитерских изделиях. Трансжиры могут образовываться при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей.

По словам Астраханцева, чрезмерное употребление сладостей может провоцировать ожирение и диабет II типа, а эти факторы сами по себе повышают риски развития онкозаболеваний.

Он пояснил, что высокий уровень сахара в крови влияет на обменные процессы и деление клеток, что грозит развитием патологий в тканях.

"Другими словами, злокачественные клетки питаются глюкозой. Такие клетки не выполняют свои первоочередные функции, они лишь размножаются. Для этого им нужна энергия, которую они берут из глюкозы, то есть из сахара", - заключил эксперт.

Врач также добавил, что опасными могут оказаться и овощи, если они были выращены с использованием азотных удобрений. Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины - высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Особенно подвержены этому корнеплоды - картофель и морковь.

При этом эксперт отметил, что один стейк, бокал вина или пачка чипсов не спровоцируют рак, однако риск повышается, если употреблять их ежедневно.