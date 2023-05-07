5 самых частых ошибок в питании людей старше 40

В возрасте за 40 питание может уходить на второй план из-за напряжённого ритма жизни. Но этот аспект всё равно очень важен. И вот каких ошибок в этот период лучше избегать.

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Как отмечает Роб Хобсон, зарегистрированный диетолог и консультант Healthspan, существует пять ошибок в питании, которые люди 40+ совершают довольно часто.

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Пропуск приёма пищи. Согласно результатам исследования с участием 24 011 взрослых старше 40 лет, только один приём пищи за день связан с высоким риском смертности. Кроме того, из-за нерегулярного питания может возникнуть дисбаланс сахара в крови, а это повлияет на ваш вес и на настроение. Наконец, нехватка пищи способствует тому, что организм не получает достаточное количество питательных веществ.

Недостаточное потребление белка. Белок - строительный материал для мышц. А с возрастом мышечная масса уменьшается естественным образом. В результате при недостатке белка в 40+ лет может повыситься риск переломов, падений, вам также может стать тяжелее выполнять повседневные дела.

Недостаточное количество клетчатки. Клетчатка нужна человеку для обеспечения чувства сытости, поддержания правильной работы пищеварительной системы, регулирования уровня сахара в крови. Также из-за недостатка клетчатки в возрасте старше 40 могут появиться запоры, может увеличиться вес и повыситься риск развития болезней сердца, диабета.

Обработанные продукты как основа рациона. Такие продукты можно быстро приготовить или заказать, но они обычно содержат много калорий, вредных жиров, натрия, добавленных сахаров. Дело в том, что подобная пища может способствовать увеличению веса, развитию воспаления, хронических болезней.

Бездумный приём пищевых добавок. Более эффективным будет принимать добавки, которые способствуют решению конкретных проблем со здоровьем. К примеру, если вы беспокоитесь по поводу уровня магния и холестерина, то принимайте растительные стеролы.