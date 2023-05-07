Как поддержать пищеварение во время праздников: памятка от гастроэнтеролога

По статистике, самое большое количество обострений со стороны желудочно-кишечного тракта приходится на "длинные" выходные: Новый год и майские праздники. Врач терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая подготовила памятку, чтобы после бурно проведенных праздников не оказаться у врача.

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Если не можете отказаться от алкоголя за праздничным столом, что выбрать: крепкий алкоголь, вино или пиво?

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1. Вино

"Итак, начнем с самого интересного и животрепещущего вопроса - алкоголь. Если на данный момент у вас воспаленные слизистые, обострение заболеваний ЖКТ, вы находитесь на лечении или недавно его закончили - от алкоголя в любом виде и количестве нужно отказаться, - советует гастроэнтеролог в своем Telegram-канале. - Вина содержат кислоты и раздражают истонченную слизистую. Поэтому после употребления вина может появиться дискомфорт. Если у вас снижена кислотность и плохо вырабатываются ферменты - допустимы легкие сухие вина типа совиньона и рислинга. Вино можно развести водой или положить в бокал кубики льда".

Допустимое количество - 1-2 бокала за вечер.

"Белые вина - более легкие, содержат меньше дубильных веществ, легче переносятся. Красные - наоборот, более тяжелые", - отмечает доктор Помойнецкая.

2. Пиво

Что касается традиционно подаваемого к шашлыкам пива, для мужчин оно наиболее вредно, так как в нем содержатся гормоноподобные вещества, пиво повышает инсулин и способствует быстрому набору веса. Если есть признаки синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) кишечника и синдрома раздраженной кишки (СРК), от пива лучше отказаться совсем, - предупреждает гастроэнтеролог.

Кроме того, многие сорта пива делаются на дрожжах, а это приводит к бродильным процессам - вздутию, несварению, газам, отрыжке и изжоге.

3. Игристые вина и шампанское

Шампанское и игристые вина содержит углекислый газ, алкоголь быстрее всасывается, напиток сильнее раздражает слизистую по сравнению с белым вином. Поэтому если очень хочется пузырьков, лучше пить, немного подождав, пока снизится степень газированности напитка в бокале.

Но тем, у кого понижена кислотность и плохо вырабатываются пищеварительные ферменты, лучше от игристого отказаться - можно насладиться одним бокалом белого вина.

4. Коньяк и другие крепкие напитки

"Коньяк расслабляет любую гладкую мускулатуру и сосудистую стенку - выпить можно примерно 70 мл.Если есть дискинезия желчевыводящих путей, можно выпить рюмку коньяка, - считает Ольга Помойнецкая. - Что касается водки, ее химический состав имеет прямое разрушительное действие на клетки печени и поджелудочной железы".

5. Коктейли

От коктейлей лучше отказать и отдавать предпочтение чистым напиткам.

- Во-первых, в коктейлях много сахара, сладких сиропов и ликеров.

- Во-вторых, это смешение разного алкоголя. Такая сладкая алкогольная комбинация тяжело воспринимается пищеварительной системой и быстрее вызывает опьянение.

"Качество спиртных напитков - очень важно. Дешевый, некачественный алкоголь мы не пьем. Он очень плохо влияет не только на слизистые желудка и кишечника, но и оказывает негативное влияние на клетки печени и поджелудочную железу", - отмечает доктор.

Нужно ли полностью отказываться от алкоголя?

Учитывайте свои физиологические особенности и не пускайтесь "во все тяжкие". Если можете не пить - не пейте.

Если все же решили отметить праздник со спиртным, допустимо выпить 1-2 бокала белого сухого вина, ИЛИ 1 бокал красного, ИЛИ 1 бокал игристого / шампанского, ИЛИ 70 мл коньяка, ИЛИ 2 стопки водки.

Как поддержать пищеварение, если предполагается обильное застолье

- Старайтесь не переедать;

- Когда вы садитесь за праздничный стол, возможно принять ферменты, рекомендованные вашим врачом. От 1 до 2 таблеток, в зависимости от предполагаемого пищевого удара;

- Пейте больше чистой воды, особенно если будете употреблять алкоголь;

- Хорошо пить теплую минеральную воду по 100 мл в промежутках между едой. Предварительно из воды выпустить газ.

- Если у вас возникает горечь после еды, вам на помощь придет чай из одуванчика или календулы. стакана пить перед едой или 2-3 глотка во время еды.