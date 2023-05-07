Девять необычных привычек, из-за которых вы можете набрать вес

Эксперты перечислили несколько привычек, которые, как ни странно, приводят к лишнему весу. Хотя на первый взгляд они кажутся безобидными.

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Определённые вещи, которые вам кажутся полезными, могут способствовать набору лишних килограммов. Например, вот эти привычки.

Употребление большого количества суши. Проблема в том, что это блюдо плохо насыщает и может содержать много ртути. А высокий уровень ртути в организме приводит к воспалению. Известно, что воспаление ускоряет набор веса и затрудняет его снижение.

Слишком большая осторожность в выборе питания. Из-за этого вы можете в день потреблять меньше калорий, чем нужно тело. И на это организм будет реагировать замедлением обмена веществ.

Использование ароматических продуктов. В подобных чистящих средствах, лосьонах и т.п. могут содержаться фталаты - химические вещества, которые нарушают работу гормонов и способствуют развитию ожирения.

Изменение привычек сна. Это может сильно повлиять на качестве вашего сна. В результате вы можете плохо высыпаться, а из-за этого у вас возникнет тяга к рафинированным углеводам и сахару.

Использование новой посуды. Если ваши тарелки или стаканы больше, чем предыдущие, то вы будете и больше есть.

Приём обезболивающих. Распространённый побочный эффект таких лекарств - это запор. И это может привести к быстрому увеличению веса.

Употребление большого количества полезных жиров. Это может способствовать набору веса. Связано это с тем, что в жирах больше калорий на грамм, чем в белках или углеводах.

Салаты без добавления белка на обед. Белок имеет важное значение для чувства сытости и для снижения веса. Исследования показывают, что диеты с большим количеством белка помогают снизить массу тела и избежать переедания/лишних перекусов.

Пропуск приёмов пищи. Из-за более сильного голода вы, наоборот, будете есть больше.