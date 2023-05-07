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Ученые обнаружили, что антидепрессанты могут продлить репродуктивное здоровье женщин

Ученые Северо-Западного университета (США) обнаружили у селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС), – который обычно используются при лечении депрессивного и тревожного расстройств – способность улучшать качество яйцеклеток стареющих самок круглых червей и плодовых мушек. Исследование было опубликовано в журнале Developmental Biology.

Ученые: антидепрессанты могут продлить репродуктивное здоровье женщин
© Газета.Ru

Исследователи заявили, что эти результаты могут открыть новые возможности для изучения новых способов борьбы с проблемами бесплодия у людей путем улучшения качества яйцеклеток и отсрочки наступления репродуктивного старения.

«В наших прошлых работах нам удалось идентифицировать нейроны, которые переключают поток ресурсов с общего состояния организма на улучшение репродуктивного здоровья. Эти нервы полагаются на серотонин в качестве посредника смены направленности работы организма. Мы хотели найти способ воздействовать на них и решили прибегнуть к антидепрессантам», – объяснили авторы.

Исследователи подвергли стареющих круглых червей воздействию СИОЗС, который был добавлен в пищу. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина более чем в два раза снизили эмбриональную гибель, уменьшили хромосомные аномалии у выжившего потомства и сделали яйцеклетки более молодыми и здоровыми.

Пораженные результатами, исследователи повторили эксперимент на плодовых мушках, и СИОЗС продемонстрировали тот же эффект.

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