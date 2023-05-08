Врач объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Врач-терапевт Ольга Бакшутова рассказала, когда стоит пить кофе, чтобы насладиться его бодрящим эффектом, не нарушив при этом здоровье организма.

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Специалист подчеркнула, что кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как он может усилить сокращения мышц желудочно-кишечного тракта и стимулировать выработку соляной кислоты. В свою очередь, кислота начинает разрушать слизистую оболочку желудка, что может привести к язве желудка в будущем.