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Врач-терапевт объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Врач-терапевт Ольга Бакшутова рассказала, когда стоит пить кофе, чтобы насладиться его бодрящим эффектом, не нарушив при этом здоровье организма.

Врач объяснила, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения
© FBM.ru

Специалист подчеркнула, что кофе не рекомендуется пить на голодный желудок, так как он может усилить сокращения мышц желудочно-кишечного тракта и стимулировать выработку соляной кислоты. В свою очередь, кислота начинает разрушать слизистую оболочку желудка, что может привести к язве желудка в будущем.

Кроме того, эксперт отметила, что нельзя пить кофе непосредственно после пробуждения или перед сном. Оптимальное время для употребления этого напитка — с 9:00 до 11:00 или с 14:00 до 16:00, когда уровень кортизола (гормона стресса) в организме находится на самом низком уровне активности.

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