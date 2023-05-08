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Врач-онколог рассказала, какие продукты снижают риск развития рака

Онколог Анастасия Сидорова поделилась списком продуктов, которые помогают бороться с раком.

Онколог рассказала, какие продукты снижают риск развития рака
© FBM.ru

На первом месте капустные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и кочанная капуста. Включение этих продуктов в ежедневный рацион помогает снизить риск развития опухолей. Кроме того, в рацион следует добавить цельные зерна, темно-зеленые листовые овощи, виноград, зеленый чай, помидоры, чернику, льняное семя, морские водоросли и цитрусовые.

Но есть и продукты, которые необходимо исключить из рациона, особенно женщинам старше 30-40 лет. Сладости и алкоголь могут негативно влиять на организм из-за своих потенциальных канцерогенных соединений. Кроме того, переработанные мясные продукты, такие как колбасы и полуфабрикаты, являются источниками высокого уровня канцерогенности и должны быть исключены из рациона при регулярном употреблении.

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