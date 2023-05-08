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Просмотр телевизора может спровоцировать развитие рака у женщин

Риск онкологии возникает у тех, кто слишком много проводит времени за этим занятием.

Просмотр телевизора может спровоцировать развитие рака у женщин
© Runews24.ru

Учёные з Онкологического центра при Университете Чжуншань имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу (Китай) выявили зависимость между некоторыми видами рака у женщин и малоподвижным досугом, в частности просмотр телевизора, использование компьютера, управление автомобилем.

Был проанализирован Британский биобанк, в котором находятся данные более 400 тысяч европейцев. Участники исследования заполнили анкеты, где указали то, как они проводили досуг.

Наиболее очевидная связь была выявлена между раком и просмотром телевизора у женщин. Вероятность карциномы яичников от долгого сидения за телевизором или монитором была выше на 49%, рака эндометрия выше на 28%, а рака молочной железы на 16%.

Связь с другими онкозаболеваниями и малоподвижным образом жизни у женщин был ниже.

Исследование учёных опубликовано в журнале Cancer Medicine.

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