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Щадящая диета: семь продуктов, чтобы восстановиться после майских

Обезопасить свой организм на все 100 процентов во время майских праздников не получится. Вероятность отравиться всегда есть. В этом случае на помощь приходит диета. «Вечерняя Москва» узнала, какие продукты противопоказаны, а какие — наоборот, помогут желудку быстрее восстановиться.

Щадящая диета: 7 продуктов, чтобы восстановиться после майских
© Вечерняя Москва

По словам врача-диетолога Ирины Мансуровой, при отравлении щадящую диету необходимо соблюдать до семи–десяти дней. Именно столько времени нужно организму для полного восстановления.

В перечень запрещенных на период диеты продуктов сразу же попадает весь фастфуд, жирная, копченая, жареная, соленая, кислая и острая пища. Грибы, шоколад и кофе тоже нежелательны.

— Молоко и молочные каши разрешены через две недели. Кисломолочные продукты можно употреблять раньше, но перетертые, в виде запеканок, без искусственных добавок, — говорит Ирина Мансурова.

Диетический стол включает воду, сухари, галеты, куриный бульон, к которому можно добавить отварную или приготовленную на пару курицу или рыбу. Также можно есть печеные яблоки. Питаться лучше небольшими порциями, примерно по 200 граммов, но часто — до шести–семи раз в день.

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