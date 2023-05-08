Диетолог назвал напитки для улучшения памяти и концентрации

Диетолог Кабанов: для улучшения памяти и концентрации помогут чай и кофе
Диетолог Кабанов: для улучшения памяти и концентрации помогут чай и кофе. Но в умеренных количествах, потому что от превышения дозировки всегда можно получить тахикардию и трясущиеся от перевозбуждения руки. Но если с напитками дружба не заладилась, то помогут и другие продукты, например орехи и семечки. Витамин Е в них укрепляет когнитивные способности.
Диетолог Алексей Кабанов объяснил в беседе с «Газетой.ru», что если хочется улучшить память, то стоит заниматься специальными упражнениями, но нужно и поработать над рационом. Есть список продуктов, которые помогут концентрации и запоминанию.
1. Орехи и семена могут отсрочить возрастные изменения благодаря витамину Е. А альфа-линолевая кислота в грецких орехах ещё укрепляет сердечно-сосудистую систему и восстанавливает давление.
2. Фрукты наполняют клетки энергией и помогают сконцентрироваться. Всё это происходит из-за глюкозы и фруктозы.
3. Кофе и чай необходимы для концентрации, причём кофе может краткосрочные воспоминания превратить в долгосрочные. Но здесь важно не переусердствовать — не больше четырёх чашек в сутки и только в первой половине дня. Иначе нервяк будет, наоборот, отвлекать от работы.
4. Зелёные листовые овощи (кейл, шпинат, брокколи) насыщают мозг необходимыми элементами. Витамин К помогает в кроветворении, лютеин усиливает когнитивные функции, фолиевая кислота повышает устойчивость к стрессу. Но главный там бета-каротин, он и помогает тренировать память и концентрацию. У молодых он прокачивает соображалку, а у пожилых — отодвигает подальше возрастные изменения мозга.
5. Плотный завтрак — это не продукт, но тоже хорошо помогает в развитии памяти. Потому что он насыщает энергией, необходимой мозгу для концентрации на мелочах. Вот только абы какой приём пищи не подойдёт, нужно сделать упор на сложных углеводах, например, цельнозерновом хлебе или кашах, требующих варки. Они будут медленно перерабатываться и усваиваться организмом, поэтому их хватит надолго.