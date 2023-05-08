Диетолог назвал напитки для улучшения памяти и концентрации

Диетолог Кабанов: для улучшения памяти и концентрации помогут чай и кофе. Но в умеренных количествах, потому что от превышения дозировки всегда можно получить тахикардию и трясущиеся от перевозбуждения руки. Но если с напитками дружба не заладилась, то помогут и другие продукты, например орехи и семечки. Витамин Е в них укрепляет когнитивные способности.

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Диетолог Алексей Кабанов объяснил в беседе с «Газетой.ru», что если хочется улучшить память, то стоит заниматься специальными упражнениями, но нужно и поработать над рационом. Есть список продуктов, которые помогут концентрации и запоминанию.

1. Орехи и семена могут отсрочить возрастные изменения благодаря витамину Е. А альфа-линолевая кислота в грецких орехах ещё укрепляет сердечно-сосудистую систему и восстанавливает давление.

2. Фрукты наполняют клетки энергией и помогают сконцентрироваться. Всё это происходит из-за глюкозы и фруктозы.

3. Кофе и чай необходимы для концентрации, причём кофе может краткосрочные воспоминания превратить в долгосрочные. Но здесь важно не переусердствовать — не больше четырёх чашек в сутки и только в первой половине дня. Иначе нервяк будет, наоборот, отвлекать от работы.

4. Зелёные листовые овощи (кейл, шпинат, брокколи) насыщают мозг необходимыми элементами. Витамин К помогает в кроветворении, лютеин усиливает когнитивные функции, фолиевая кислота повышает устойчивость к стрессу. Но главный там бета-каротин, он и помогает тренировать память и концентрацию. У молодых он прокачивает соображалку, а у пожилых — отодвигает подальше возрастные изменения мозга.