Гинеколог развеяла мифы о венерических заболеваниях

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), не всегда сопровождаются неприятными симптомами, а заразиться ими можно не только во время полового контакта, сообщила врач-акушер-гинеколог Перинатального центра ММКЦ «Коммунарка» Депздрава Москвы Лела Джохадзе. Популярные мифы о венерических заболеваниях специалист развеяла в беседе с «Лентой.ру».

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Заразиться ИППП можно только при половом акте

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В большинстве случаев это так, однако все же есть ситуации, когда заражение происходит не половым путем, рассказала врач.

«Мы знаем, что к ИППП относятся около 30 инфекций: хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз, инфекция, вызванная Mycoplasma genitalium, генитальный герпес, папилломавирусная инфекция, гепатит В, С, ВИЧ-инфекция и другие. Из этого перечня становится понятным, что заражение некоторыми инфекциями все же может произойти не только во время полового контакта, но и при контакте с кровью или от матери к ребенку, например, во время родов», — объяснила она.

Заразиться ИППП можно, плавая в бассейне или коснувшись сиденья туалета

«Нет, это миф», — сказала Джохадзе.

Дело в том, что возбудители ИППП очень быстро погибают во внешней среде.

Однократный половой акт с зараженным человеком почти безвреден

Даже однократный половой контакт может привести к заражению, подчеркнула врач. По ее словам, вероятность заражения невозможно исключить и в том случае, если вы использовали презерватив, но он порвался. Чтобы избежать такой ситуации, важно, чтобы он подходил по размеру и был правильно надет. Также при необходимости стоит использовать смазку.

ИППП чаще встречаются у наркоманов и проституток

«Это не определяющие факторы. Вероятность ИППП повышается при увеличении количества половых партнеров, наличии случайного и незащищенного секса, несоблюдении правил использования презервативов», — заявила врач.

Триппера и сифилиса уже не существует

Правильное медицинское название триппера — гонорея, отметила специалист. И она все еще встречается, как и сифилис, и другие ИППП.

Гонорея у мужчин всегда приводит к импотенции

«Нет, не всегда. Очень важно своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением», — подчеркнула врач.

Она также предупредила, что в отсутствии терапии ИППП могут нанести серьезный вред здоровью как мужчины, так и женщины.

Хламидиоз не лечится

По словам гинеколога, хламидиоз лечится. Главное, своевременно обратиться к врачу. Также важно помнить, что ИППП обязательно нужно лечить обоим половым партнерам.

ИППП мутировали и теперь способны проникать через презерватив

Никто не мутировал и не приобрел способность проникать в поры латексных или полиуретановых презервативов, сообщила специалист.

«Большинство производителей презервативов используют латекс, они надежно защищают от возбудителей ИППП», — объяснила врач.

Врач напомнила, что использовать презерватив нужно не только при вагинальном, но и анальном или оральном сексе. Надевать его следует с самого начала полового контакта, а не только в конце, а вот снимать — после семяизвержения, не дожидаясь окончания эрекции.

Мочеиспускание после полового акта спасает от ИППП

«Нет, это не метод предохранения от ИППП. В этом вопросе нельзя проявлять халатность, применяйте проверенные методы защиты: обследование половых партнеров и презервативы», — предостерегла Джохадзе.

ИППП всегда сопровождаются неприятными симптомами

Чаще всего ИППП протекают без явных симптомов, особенно в начале заболевания, поэтому инфицированный человек может не подозревать о своей болезни.