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Эндокринолог Григорьева назвала кофе, алкоголь и фруктозу опасными для печени

Для бесперебойной работы печени необходимо добавлять в свой рацион полезные жиры, белковую пищу и овощи. Какие продукты наоборот следует исключить, в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Екатерина Григорьева (Янг).

Эксперт напомнила, что печень умеет преобразовывать токсичные вещества в менее токсичные для последующего безопасного выведения из организма, поставляет аминокислоты и белки для синтеза иммуноглобулинов и антител.

«Также она вырабатывает желчь, необходимую для переваривания жиров, усвоения жирорастворимых витаминов», – объяснила врач.

Токсическое воздействие на печень оказывают консервы, алкоголь и переизбыток кофеина. По мнению эндокринолога, от одной до двух чашек кофе в первой половине дня через 30 минут после еды все-таки можно выпить.

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Сладкое провоцирует развитие ожирения. Фруктоза перерабатывается только печенью – расщепляется с образованием триглицеридов. И при повышенной нагрузке на орган возникают проблемы со здоровьем.

«Переизбыток триглицеридов приводит к воспалению. Фруктоза – это это в том числе мед, фрукты, сухофрукты», – предупредила медик.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему в рационе должны быть продукты, богатые витамином Д3.

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