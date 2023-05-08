Для бесперебойной работы печени необходимо добавлять в свой рацион полезные жиры, белковую пищу и овощи. Какие продукты наоборот следует исключить, в своем Telegram-канале рассказала эндокринолог Екатерина Григорьева (Янг).

Эксперт напомнила, что печень умеет преобразовывать токсичные вещества в менее токсичные для последующего безопасного выведения из организма, поставляет аминокислоты и белки для синтеза иммуноглобулинов и антител.

«Также она вырабатывает желчь, необходимую для переваривания жиров, усвоения жирорастворимых витаминов», – объяснила врач.

Токсическое воздействие на печень оказывают консервы, алкоголь и переизбыток кофеина. По мнению эндокринолога, от одной до двух чашек кофе в первой половине дня через 30 минут после еды все-таки можно выпить.

Сладкое провоцирует развитие ожирения. Фруктоза перерабатывается только печенью – расщепляется с образованием триглицеридов. И при повышенной нагрузке на орган возникают проблемы со здоровьем.

«Переизбыток триглицеридов приводит к воспалению. Фруктоза – это это в том числе мед, фрукты, сухофрукты», – предупредила медик.