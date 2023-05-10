5 полезных утренних привычек для похудения

Многим похудение кажется трудным и пугающим процессом.

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Обычно люди настолько сосредоточены на достижении своих целей, что забывают о путях, которым хотят следовать.

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Они придерживаются строгой диеты и получают дефициты по микро- и макронутриентам, съедая меньше, чем требуется или занимаются физической активностью, которая не приносит результатов.

1. Здоровый сон

Главное с чего начинаем — это сон!

По словам исследователя из Мичиганского университета, дополнительный час сна в сутки может помочь человеку сбросить 30 кг за год.

Когда здоровый крепкий сон заменяет ночную деятельность — он заменяет и обычные бездумные перекусы — так можно легко сократить калории на 6%. Результаты, конечно, будут разными для каждого человека, но сон может помочь и другим способом.

Есть доказательства того, что если сон составляет менее 7 часов, то желание что-то съесть, у вас будет намного выше. Недосыпание всегда связано с увеличением веса (1 час недосыпания в день приводит к 4,5 кг лишнего веса в год), поскольку оно может повысить аппетит.

Недостаток сна или его нарушение увеличат тягу к переработанным продуктам или к продуктам с высоким содержанием углеводов.

Поэтому — высыпаемся!

Внесение нескольких незначительных изменений в утренний распорядок поможет похудеть и удержать вес.

2. Пейте воду!

Употребление воды по утрам практиковалось во многих культурах. Рекомендуется пить от 250 до 500 мл утром.

Доказано, что употребление любой питьевой воды важно для поддержания водного баланса организма.

Вот некоторые из ключевых преимуществ употребления воды натощак.

вымывает токсины из организма;

увеличивает энергию;

очищает кишечник;

помогает снизить вес;

ускоряет обмен веществ;

способствует здоровью волос;

улучшает состояние кожи;

укрепляет иммунную систему;

предотвращает образование камней в почках;

предотвращает головные боли. Питьевая вода:

И не всегда потеря нескольких килограммов веса требует радикальных изменений в рационе и образе жизни. Иногда достаточно малого.

3. Завтрак!

Утром всегда спешка, но, чтобы похудеть: встаньте пораньше и ешьте очень медленно.

Наслаждайтесь каждым кусочком, держите его во рту, жуйте до тех пор, пока он не превратится в кашицу, от небольших порций запускаются гормоны сытости в организме.

Мозгу требуется целых 20 минут, чтобы получить сигнал о насыщении из желудка. А когда пища поглощается в спешке, то желудок не успевает сообщить мозгу, что он сыт. Это приводит к перееданию.

К чему приводит, например, пропуск завтрака?

Если вы не едите, то метаболизм замедляется и это создаёт опасность потом съесть больше.

Также организм, не получая еды (топлива) для своих потребностей, включает режим энергосбережения и начинает запасать.

Так что не забываем завтракать!

4. Правильное питание

Между приёмами пищи должны быть паузы 3-4 часа, чтобы пищеварительная система успевала переработать то, что вы съедаете. Особенно если есть привычка есть на ночь, когда работа ЖКТ замедляется.

Ведение дневника питания помогает понять, что и где вы делаете не так, и он помогает контролировать себя и тем самым ускоряет потерю веса.

Ежедневное потребление овощей нужно увеличить.

Семь цветов и семь сортов овощей в день позволят получить огромное количество полезных веществ и это отличный способ, чтобы похудеть.

Добавьте свежие овощи и фрукты прямо с утра. Готовьте их без добавления жира.

Сделайте свой завтрак несладким!

Замените свой утренний сладкий напиток, такой как обычный чай или кофе с сахаром, на просто воду или свежевыжатый сок, и вы за неделю не съедите как минимум 10 чайных ложек сахара.

Добавьте в свой утренний напиток лимон, мяту или замороженную клубнику для вкуса и удовольствия.

5. Начните утро с зарядки!

Любое движение способствует уменьшению стресса и появлению позитивных эмоций, запускает обмен веществ и улучшает работу организма.

Попробуйте одно из этих действий:

Зарядка 10-15 минут. Пешком на работу или в школу 15-20 минут. Бегайте в течение 10 минут. Танец под бодрую музыку 10-15 минут.