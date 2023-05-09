Эти виды деятельности повредят ваш мозг

Мозг человека вызревает примерно к 25 годам. Но на то, как долго он прослужит, во многом мы можем повлиять сами. Главное - избегать определённых видов деятельности.

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На состояние мозга большое влияние оказывает образ жизни. Особенно вредными для мозга считаются алкоголь, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, ожирение, холестерин.

Существующие научные исследования показывают, что алкоголь вреден для организма даже в умеренных дозах. И то же самое можно сказать о курении. Но курение повышает вероятность скорее инсульта, а не деменции.

Очень важно для здоровья мозга высыпаться. Лучше всего в день спать по 7-8 часов. И бокал перед сном вовсе не улучит ваш сон: всё наоборот.

Наконец, нужно регулярно двигаться. Это тоже положительно влияет на мозг.

Что касается вредных для здоровья занятий, то их семь. Это безделье, недосып, сидячий образ жизни, потребление большого количества сахара, проведение слишком большого количества времени в соцсетях, недостаток социальных контактов, прослушивание громкой музыки в течение длительного времени.