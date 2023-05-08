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Как восстановить организм после майских праздников: семидневная диета

Обилие мяса, алкоголя и других продуктов в майские праздники может негативно сказаться на работе желудка и даже привести к отравлению. Если избежать расстройства не получилось, то организму нужно дать семь – десять дней для восстановления. Подробнее о том, какие продукты помогут наладить работу ЖКТ, рассказала диетолог Ирина Мансурова.

Как восстановить организм после майских праздников
© РИА "ФедералПресс"

«В список запрещенных на время диеты продуктов попадает весь фастфуд, жирная, копченая, жареная, соленая, кислая и острая пища. Грибы, шоколад и кофе тоже есть нежелательно», – отметила врач.

Мансурова добавила, что пить молоко и есть приготовленные на нем каши тоже не стоит минимум две недели. А вот кисломолочную продукцию разрешено употреблять раньше – лучше перетертую, например, в виде запеканок.

На диетическом столе в течение недели должны быть вода, сухари и галеты, бульон из курицы, запеченные яблоки. Питаться необходимо до семи раз в день и маленькими порциями, пишет «Вечерняя Москва».

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