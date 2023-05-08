Неврологи назвали самые губительные для мозга повседневные привычки

Так, губительными для этого важного органа являются безделье, сидячий образ жизни, длительное пребывание в соцсетях и прослушивание музыки на очень высокой громкости. Также медики предупредили об опасности дефицита реального общения.

Врач Даниэл Вацлавик, в свою очередь, отметил, что для здоровья мозга очень важен достаточный отдых, а именно — качественный сон. Если он нарушен, то человек не восстанавливается, соответственно, начинаются проблемы с памятью, концентрацией внимания и так далее, пишет издание Lidovky.