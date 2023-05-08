Неврологи назвали самые губительные для мозга повседневные привычки
Чешские неврологи перечислили повседневные привычки, которые постепенно разрушают здоровье мозга.
Так, губительными для этого важного органа являются безделье, сидячий образ жизни, длительное пребывание в соцсетях и прослушивание музыки на очень высокой громкости. Также медики предупредили об опасности дефицита реального общения.
Врач Даниэл Вацлавик, в свою очередь, отметил, что для здоровья мозга очень важен достаточный отдых, а именно — качественный сон. Если он нарушен, то человек не восстанавливается, соответственно, начинаются проблемы с памятью, концентрацией внимания и так далее, пишет издание Lidovky.