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Неврологи назвали самые губительные для мозга повседневные привычки

Чешские неврологи перечислили повседневные привычки, которые постепенно разрушают здоровье мозга.

Неврологи назвали самые губительные для мозга повседневные привычки
© Слово и Дело

Так, губительными для этого важного органа являются безделье, сидячий образ жизни, длительное пребывание в соцсетях и прослушивание музыки на очень высокой громкости. Также медики предупредили об опасности дефицита реального общения.

Врач Даниэл Вацлавик, в свою очередь, отметил, что для здоровья мозга очень важен достаточный отдых, а именно — качественный сон. Если он нарушен, то человек не восстанавливается, соответственно, начинаются проблемы с памятью, концентрацией внимания и так далее, пишет издание Lidovky.

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