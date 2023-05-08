Врач предложила необычные средства от головной боли

Против головной боли эффективен самомассаж, считает телесный терапевт Анна Протасова. Об этом и других необычных способах помочь себе она рассказала "Ленте.ру".

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Эксперт объяснила, что для самомассажа сначала нужно растереть руки друг о друга, пока не появится ощущение тепла. Далее положить ладони на затылок таким образом, чтобы большие пальцы оказались между шеей и головой. Массаж нужно делать круговыми движениями, а затем собрать в кулак несколько прядей волос и нежно потянуть их в разные стороны. Важно, чтобы в этот момент приятно расслаблялась кожа, а не появлялся дискомфорт.

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Так как голова часто болит из-за затрудненного кровообращения (возникает, когда мышцы шеи перенапрягаются из-за работы за компьютером в неправильной позе), стоит научиться расслаблять шею. Анна Протасова предлагает запрокинуть голову назад, несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Приоткрыть рот, чтобы расслабились мышцы челюсти. Чтобы усилить эффект, аккуратно помассировать руками шею спереди. Спустя две минуты после того как появится ощущение расслабленности, без резких движений, постепенно вернуть голову в обычное положение.

Мышцы верхней части тела поможет расслабить легкая растяжка плеч. Нужно соединить пальцы в замок перед собой таким образом, чтобы ладони были обращены вверх. Необходимо поднимать ладони над головой, не размыкая сцепку, и выдерживать положение 10-15 секунд.

Чтобы расслабить мышцы спины, нужно скрестить руки перед грудью и обхватить плечи. Далее плавно поднимать руки, пробуя приблизить локти к середине спины. Такую позу нужно сохранять 20 секунд.

Растянуть трицепсы поможет другое упражнение. Поднять правую руку над головой, согнуть ее в локте за спину и упереться в левое плечо. Левой рукой прижать правый локоть и сохранить положение на полминуты. То же самое стоит повторить с левой рукой.

Врач напомнила, что ни одна практика не должна быть болезненной или приносить дискомфортные ощущения. Правильным эффектом будут только приятное вытяжение и расслабление. В случае с регулярными головными болями стоит обратиться к доктору, поскольку они могут сигнализировать о многих серьезных болезнях.