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Продукты, напитки, витамины и натуральные средства, которые избавят от аллергии

Если вы каждую весну страдаете от насморка, слезящихся глаз и других симптомов аллергии на пыльцу, то попробуйте воспользоваться домашними средствами.

Продукты, напитки, витамины и натуральные средства, которые избавят от аллергии
© Ferra.ru

Один из признаков аллергии — это заложенность носа. И избавиться от этого вы можете, приготовив самостоятельно лекарство. Смешайте в стакане тёплой воды 1/4 чайной ложки соли и щепотку пищевой соды. Это смесь используйте два-три раза в день для промывания носа.

Облегчение при аллергическом насморке также приносит ароматерапия. Для этого вам понадобится масло пачули, аптечной ромашки или эвкалипта. Добавьте несколько капель масла в горячую воду в тарелке и наклонитесь над ней. Чтобы достичь ещё большего эффекта, накройте голову одеялом или полотенцем. Облегчение должно наступить спустя 10-15 минут.

При аллергии могут помочь определённые продукты. Это вода или сок с несколькими каплями касторового масла (нужно пить натощак), бананы. В целом рацион должен включать большое количество фруктов и овощей.

Иммунитет помогут укрепить витамины. Среди них — витамины В5 и Е, С. Полезны также омега-3 жирные кислоты. Натуральным способом улучшения иммунитета считается употребление масла чёрного тмина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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