Вредит ли здоровью чай в пакетиках

В чайных пакетиках может оказаться не настоящий чай, а только отходы с чайного производства. Особенно часто это встречается в недорогих сортах чая. И это не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться при покупке такого чая.

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Проблема в том, что, покупая чай в пакетиках, вы никогда не знаете, что там внутри. Там могут оказаться мусор или пыль с чайного производства, старый чай (произведённый несколько лет назад). На коробке с чаем указана будет лишь дата фасовки, а не сбора чая.

Также в пакетированном чае может находиться крошка чайных листьев, которые образуются во время жарки. Дело в том, что эти чайные листья уже не содержат большей части полезных веществ. Чтобы придать объём и вес пакетикам, в них могут добавить травы и растения.

Большинство заваривают чай из пакетика два или три раза. Но так делать нельзя, поскольку при второй и третьей заварке токсичные вещества могут попасть в ваш напиток.

В чай для придания красивого цвета и приятного аромата могут добавлять консерванты и красители. И они могут вызвать аллергическую реакцию.

Опасной для здоровья может быть и бумага, в которой находятся чайные пакетики. В основном эта бумага состоит из древесных веществ и термопластичных волокон.

Некачественным, конечно, может оказаться и листовой чай. Но обнаружить это проще при покупке, как и оценить его состав.