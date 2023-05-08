6 мифов о менопаузе, в которые стыдно верить

Менопауза, которую чаще называют климаксом, ждет каждую женщину. Это естественный период в жизни прекрасного пола, но многие опасаются его и ждут с тревогой. Все потому, что вокруг периода климакса распространилось слишком много мифов. Пора их развенчать!

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После менопаузы секса нет

Ни один гинеколог или сексолог с этим утверждением не согласится. Может измениться либидо: с перестройкой гормонов желание немного угаснет, но это вовсе не означает, что близость совсем больше не будет привлекать. К тому, частый симптом климакса — сухость легко устраняется с помощью с лубрикантов.

Климакс начинается после 50

Да, в среднем, возраст наступления менопаузы — 51 год. Но часто это зависит от образа жизни, генетики и других факторов. Курите? Вероятно, климакс придет раньше. Если у вашей мамы менопауза пришла около 45, высока вероятность, что у вас произойдет также

Вес вырастет

Перестройка гормонов может привести к набору 2—3 килограммов, но точно не заставит покупать одежду на пару размеров больше. Главное, следить за питанием и активностью.

Менструация прекратится в один день

Скорее всего, так не произойдет. Месячные станут более скудными, возможно, начнут приходить реже. Лишь у 10% женщин критические дни просто перестают приходить в один из циклов.

Климакс нужно лечить

Скорее всего, речь идет о ярких симптомах: приливах, потливости, вздутии живота. Но к врачу стоит обращать в случае, если они сильно влияют на жизнь. И речь идет о коррекции симптомов, но не о полном избавлении от менопаузы.

Симптомы есть у всех

Есть множество способов уменьшить дискомфорт и улучшить самочувствие во время менопаузы. Однако универсального рецепта не существует. Подходящий вариант здесь каждый выбирает для себя сам: йога, диета, заместительная терапия — врач поможет подобрать лучший вариант.

Замещение гормонов крайне опасно