Какие части тела нельзя мыть каждый день

Вообще у учёных разные мнения по поводу того, нужно ли каждый день тщательно мыть всё тело. Тем не менее есть части тела, которые мыть нужно постоянно, а есть такие, о которых необходимо вспоминать лишь время от времени.

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Ежедневно обязательно нужно мыть такие части тела, как подмышки, лицо, руки, пах, гениталии, ступни. Если говорить обо всём остальном, то их имеет смысл ополаскивать после физической нагрузки или после интенсивных тренировок.

Когда вы принимаете ежедневный душ, то те участки кожи, которые обычно защищены одеждой, достаточно будет только промыть чистой водой.

Кроме того, вам нужно мыть всё тело каждый раз, когда мы моете волосы. Связано это с тем, что по телу вместе с шампунем в этом случае стекает грязная вода.

Всю поверхность кожи каждый день мыть не рекомендуется. И связано это с химическим составом шампуней, гелей для душа, жидкого мыла. К тому же если ежедневно очищать всю кожу сильным моющим средством, то это приведёт к её раздражению и ослаблению. В итоге вам придётся увлажнять кожу самостоятельно или даже лечить её.